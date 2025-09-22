Lee Jae Myung plaide pour un gel du programme nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Dans une interview à la BBC, publiée aujourd'hui, Lee Jae Myung a mis en avant l’importance d’un gel des activités nucléaires de la Corée du Nord. Le président sud-coréen a déclaré qu’« une telle mesure d’urgence provisoire constituerait une alternative réaliste », précisant que Pyongyang produisait entre 15 et 20 armes nucléaires par an. Selon lui, il s’agit de choisir entre persister dans des tentatives infructueuses vers l’objectif ultime de dénucléarisation et fixer des buts réalisables.Le chef de l’Etat a en outre évoqué la possibilité d’une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un et a déclaré être prêt à accepter une éventuelle entente entre les deux dirigeants sur le gel du programme atomique nord-coréen en tant que mesure provisoire.Par ailleurs, le dirigeant sud-coréen a expliqué que son premier sommet avec son homologue américain, le mois dernier, leur avait permis de nouer des liens personnels, bien qu’il n’ait pas débouché sur une déclaration commune ni sur une annonce concrète.