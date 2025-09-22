Séoul dément toute ambition de réunification par absorption

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a réagi à la dernière déclaration de Kim Jong-un, qui évoquait les prétendues ambitions de réunification par absorption du Nord par le Sud et la rupture du dialogue intercoréen.Lors d’un point presse aujourd'hui, le porte-parole du ministère de la Réunification a affirmé que Séoul respectait le régime de Pyongyang et ne cherchait à l’absorber d’aucune manière. Koo Byung-sam a ajouté que l'exécutif s’efforçait d’éliminer toute hostilité entre les deux pays, de développer des relations pacifiques et de rétablir la confiance. Il a également souligné la volonté de poursuivre les efforts en faveur de la paix, notamment en soutenant le dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.De son côté, le ministère des Affaires étrangères a rappelé que Séoul et Washington avaient déjà exprimé leur intention de relancer les discussions avec Pyongyang afin d’instaurer la paix dans la péninsule et de résoudre la question nucléaire nord-coréenne. Il a ajouté que les deux alliés continueraient de communiquer et de coopérer sur l’ensemble de leurs politiques envers le régime communiste, y compris la question des futurs pourparlers américano-nord-coréens.Dimanche, lors de la 13e session de la 14e Assemblée populaire suprême, Kim Jong-un avait déclaré que son pays ne se retrouverait jamais face à la Corée du Sud à la table des négociations. Il avait en outre critiqué le gouvernement de Lee Jae Myung, affirmant que ses ambitions de réunification par absorption étaient encore pires que les positions ouvertement anti-Pyongyang de ses prédécesseurs conservateurs.