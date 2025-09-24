Kim Jong-un remercie Xi Jinping et promet de renforcer la coopération bilatérale

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a exprimé sa gratitude pour le message de félicitations envoyé par le président chinois à l'occasion du 77e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, célébré le 9 septembre.Selon la KCNA aujourd'hui, Kim Jong-un a indiqué, dans une réponse datée du 21 septembre, que sa rencontre avec Xi Jinping lors du défilé militaire organisé au début du mois à Pékin pour marquer le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon avait été significative. Il a précisé avoir pleinement ressenti le soutien indéfectible et l'amitié particulière du Parti, du gouvernement et du peuple chinois.En outre, il a réaffirmé la ferme volonté du Parti des travailleurs et du gouvernement nord-coréens de renforcer les relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre Pyongyang et Pékin, conformément aux impératifs de l'époque.Par ailleurs, le dirigeant nord-coréen s'est dit convaincu que le développement dynamique des liens entre les deux pays, y compris leur lutte conjointe visant à accomplir les grandes tâches socialistes, offrirait un plus grand bien-être à leurs peuples.Ce message est intervenu le jour même où Kim Jong-un a exprimé son intention de dialoguer avec le président américain Donald Trump, tout en affichant son refus de la réunification face au gouvernement de Lee Jae Myung.A noter que, dans cette lettre, le terme « coopération » est réapparu, après avoir été absent de la réponse envoyée l'an dernier à Xi Jinping lors de la même occasion, ce qui témoigne d’un nouveau rapprochement entre les deux pays.