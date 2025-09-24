Kim Jong-un remercie Xi Jinping et promet de renforcer la coopération bilatérale

Le dirigeant nord-coréen a exprimé sa gratitude pour le message de félicitations envoyé par le président chinois à l'occasion du 77e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, célébré le 9 septembre.
Selon la KCNA aujourd'hui, Kim Jong-un a indiqué, dans une réponse datée du 21 septembre, que sa rencontre avec Xi Jinping lors du défilé militaire organisé au début du mois à Pékin pour marquer le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon avait été significative. Il a précisé avoir pleinement ressenti le soutien indéfectible et l'amitié particulière du Parti, du gouvernement et du peuple chinois.
En outre, il a réaffirmé la ferme volonté du Parti des travailleurs et du gouvernement nord-coréens de renforcer les relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre Pyongyang et Pékin, conformément aux impératifs de l'époque.
Par ailleurs, le dirigeant nord-coréen s'est dit convaincu que le développement dynamique des liens entre les deux pays, y compris leur lutte conjointe visant à accomplir les grandes tâches socialistes, offrirait un plus grand bien-être à leurs peuples.
Ce message est intervenu le jour même où Kim Jong-un a exprimé son intention de dialoguer avec le président américain Donald Trump, tout en affichant son refus de la réunification face au gouvernement de Lee Jae Myung.
A noter que, dans cette lettre, le terme « coopération » est réapparu, après avoir été absent de la réponse envoyée l'an dernier à Xi Jinping lors de la même occasion, ce qui témoigne d’un nouveau rapprochement entre les deux pays.