Lee Jae Myung et Larry Fink discutent d'un partenariat dans le domaine de l'IA

Photo : YONHAP News

Arrivé à New York, hier heure locale, pour la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a rencontré le PDG de BlackRock, le plus important gestionnaire privé d’actifs au monde.D’après le conseiller présidentiel à la planification future de l’intelligence artificielle, Ha Jung-woo, Larry Fink a alors annoncé son intention de coopérer activement pour faire de la Corée du Sud la capitale de l’IA en Asie-Pacifique. En retour, Lee Jae Myung, en saluant cette annonce, lui a proposé de continuer de travailler en étroite collaboration afin de produire des résultats substantiels en ce sens et l'a invité à Séoul.A cette occasion, le ministère sud-coréen de la Science et des TIC et BlackRock ont conclu un MOU sur la coopération mondiale dans l’industrie de l’IA. Ce protocole d’accord vise plus précisément à se concerter sur les infrastructures sud-coréennes liées à l’IA et aux énergies renouvelables, ainsi que sur l’établissement de centres de données concernées en Corée du Sud. Il fait également état de la préparation conjointe des investissements de grande envergure nécessaires pour l’IA au service de la transformation de ces énergies renouvelables sur les cinq prochaines années.Si son montant n’a pas été précisé, il pourrait atteindre plusieurs dizaines de mille milliards de wons, au regard de l’ampleur des avoirs de BlackRock. Plusieurs mille milliards de wons pourraient également être débloqués dans un avenir proche, selon le conseiller.