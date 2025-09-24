Han Hak-ja mise en détention

Photo : YONHAP News

La dirigeante de l’Église de l’Unification a été placée en détention provisoire dans la nuit de lundi à mardi dans le cadre d’une enquête sur le versement présumé de pots-de-vin à l’ex-président destitué Yoon Suk Yeol et son épouse, par le biais d’intermédiaires. Le tribunal compétent a justifié l’émission du mandat en ce sens par la crainte que Han Hak-ja ne puisse détruire des preuves.Quatre chefs d’accusation sont retenus contre elle : violations de la loi anti-corruption et de celle sur le financement politique, incitation à la destruction de preuves ainsi que détournement de fonds.Dans un communiqué, l’église, appelée aussi secte Moon, du nom de son fondateur décédé, a annoncé « accepter humblement la décision de la justice » tout en présentant ses excuses pour avoir causé de l’inquiétude aux sud-Coréens. Elle a promis de « coopérer sincèrement pour l’investigation et les futures procédures de procès afin d’éclaircir les faits reprochés ».Le tribunal a en revanche rejeté la demande du procureur spécial Min Joong-ki de mettre en détention Chung Won-joo, ex-secrétaire générale de Han Hak-ja. Elle est suspectée d’avoir comploté avec sa supérieure pour soudoyer l’ancien couple présidentiel.