Lee Jae Myung rencontre la communauté sud-coréenne de New York

Photo : YONHAP News

Lundi soir, le président de la République, en déplacement à New York pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a rencontré des ressortissants sud-coréens.A cette occasion, Lee Jae Myung a déclaré que « la grandeur de la Corée du Sud provenait et proviendrait toujours de celle de son peuple ». Il a ajouté que le pays était désormais devenu un exemple dans le monde, fort de sa culture, avec la K-pop et les K-dramas, de sa cuisine, de ses cosmétiques, mais aussi de sa démocratie. Selon lui, avec une situation revenue à la normale, il est temps de prendre un nouvel élan.Le chef de l'Etat a également promis de faire de la Corée du Sud un pays où les citoyens sont fiers de leur identité nationale, que ce soit sur le plan économique, culturel, militaire, diplomatique ou spirituel.Lee Jae Myung a par ailleurs évoqué les plaintes de certains ressortissants concernant les difficultés rencontrées pour voter depuis l'étranger. Exprimant sa compréhension, il a promis d'améliorer le système afin que ses compatriotes puissent exercer leurs droits en tant que citoyens souverains, où qu'ils se trouvent dans le monde.