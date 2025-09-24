Apec : adoption d’une résolution pour son succès en commission parlementaire

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la commission ad hoc sur le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) a adopté hier une résolution pour la réussite de son sommet, prévu fin octobre à Gyeongju, ainsi que pour la paix dans la péninsule.Dans le texte, le Parlement a promis de ne pas épargner son soutien, considérant que le succès de l'événement sera une importante opportunité pour rehausser le statut national et pour contribuer à la paix dans la péninsule ainsi qu’à la co-prospérité de la région.Les élus de la majorité comme des oppositions y réaffirment leur volonté ferme de rendre la péninsule pacifique et l'Asie du Nord-Est stable. Ils s'engagent à convaincre que la Corée du Sud est une destination fiable pour les investissements et à la fois une puissance culturelle. La résolution sera bientôt votée définitivement en séance plénière.