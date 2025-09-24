Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Politique

Apec : adoption d’une résolution pour son succès en commission parlementaire

Write: 2025-09-23 11:07:59Update: 2025-09-23 14:22:26

Apec : adoption d’une résolution pour son succès en commission parlementaire

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la commission ad hoc sur le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) a adopté hier une résolution pour la réussite de son sommet, prévu fin octobre à Gyeongju, ainsi que pour la paix dans la péninsule. 

Dans le texte, le Parlement a promis de ne pas épargner son soutien, considérant que le succès de l'événement sera une importante opportunité pour rehausser le statut national et pour contribuer à la paix dans la péninsule ainsi qu’à la co-prospérité de la région. 

Les élus de la majorité comme des oppositions y réaffirment leur volonté ferme de rendre la péninsule pacifique et l'Asie du Nord-Est stable. Ils s'engagent à convaincre que la Corée du Sud est une destination fiable pour les investissements et à la fois une puissance culturelle. La résolution sera bientôt votée définitivement en séance plénière.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >