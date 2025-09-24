Nucléaire : Séoul et Washington discutent d’un assouplissement des restrictions

Photo : YONHAP News

A près le sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump en août, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont engagé des « discussions significatives visant à renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie nucléaire ». C’est ce qu’a indiqué, lundi, un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Selon lui, les échanges ont porté, entre autres, sur les moyens de sécuriser l’approvisionnement en combustible des réacteurs, y compris les questions liées à l’enrichissement et au retraitement. Il a toutefois précisé ne pas être en mesure de partager les détails des négociations en cours, ajoutant que de nombreux points nécessitaient encore une coordination entre les deux parties.Dans une interview accordée au quotidien Hankyoreh, publiée le même jour, le ministre des Affaires étrangères a déclaré, que les Séoul et Washington s’étaient provisoirement entendus pour assouplir les restrictions imposées à la Corée du Sud en matière d’enrichissement d'uranium et de retraitement des combustibles usés. Selon Cho Hyun, ce point devrait figurer dans le texte de l’accord final qui sera signé à l’issue des négociations commerciales.