Corée-USA-Japon : nouvelle rencontre des ministres des Affaires étrangères à New York

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise se sont retrouvés, hier à New York, en marge de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale de l’Onu. A l’issue de leur entretien, Cho Hyun, Marco Rubio et Takeshi Iwaya ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont une nouvelle fois promis de maintenir le principe de dénucléarisation de la péninsule. Ils ont également fait le point sur les résultats de la coopération trilatérale en matière de sécurité et de lutte contre la cybercriminalité et se sont engagés à continuer de travailler main dans la main vis-à-vis de Pyongyang.Leur engagement est intervenu le même jour que la déclaration de Kim Jong-un, se disant prêt à rencontrer Donald Trump si les Etats-Unis renoncent à leur objectif de lui faire abandonner ses armes nucléaires.Les trois ministres ont par ailleurs échangé sur les moyens d’approfondir la collaboration pour la sécurité économique et les technologies de pointe. Cho Hyun a saisi l’occasion pour inviter Washington à prendre des mesures exceptionnelles visant à éviter l’arrestation des ressortissants sud-coréens aux Etats-Unis, à l'instar de l’incident survenu, début septembre, dans une usine de Hyundai-LG en Géorgie. Son homologue américain a promis d’œuvrer pour solutionner rapidement la question.