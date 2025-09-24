Lee Jae Myung rencontre des élus américains à New York

Photo : YONHAP News

En visite à New York pour la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le président sud-coréen a rencontré, lundi, des membres du Congrès américain.Selon le Bureau présidentiel, Lee Jae Myung s’est entretenu avec quatre parlementaires : Young Kim, présidente républicaine de la sous-commission Asie-Pacifique de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, Gregory Meeks, élu démocrate de la même commission, ainsi que Jeanne Shaheen et Chris Coons, membres démocrates de la commission des Relations étrangères du Sénat.Leurs échanges ont porté notamment sur le renforcement de l’alliance et de la coopération économique entre Séoul et Washington, ainsi que sur les questions liées à la péninsule coréenne.La présidence a indiqué que le chef de l'Etat avait évoqué les négociations commerciales bilatérales en cours, exprimant l’espoir de voir émerger une solution garantissant une rationalité commerciale pour les deux parties, malgré les risques d’instabilité pesant sur le marché des changes sud-coréen.Par ailleurs, il a affirmé que son sommet avec Donald Trump, en août, avait permis de jeter les bases d'une transformation de l’alliance actuelle en une « alliance stratégique globale, tournée vers l’avenir », portant sur divers domaines tels que la sécurité, l’économie ou les technologies de pointe. Il a ensuite sollicité le soutien du Congrès américain pour approfondir les liens bilatéraux.Enfin, Lee Jae Myung est revenu sur la détention massive de travailleurs sud-coréens en Géorgie, survenue à la suite d’un raid anti-immigration des autorités locales, exprimant le souhait qu’un tel incident ne se reproduise pas. De leur côté, les parlementaires américains ont estimé que les efforts des deux pays visant à améliorer le système de délivrance des visas pourraient favoriser l’adoption par le Congrès de la loi « Partner With Korea Act » (PWKA), qui prévoit d’accorder jusqu’à 15 000 visas de travail professionnels E-4 par an aux sud-Coréens.