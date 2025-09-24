Enquêtes spéciales : le gouvernement approuve les amendements

Photo : YONHAP News

Ce matin, le conseil des ministres, présidé par le Premier ministre, a validé les amendements des lois relatives aux enquêtes spéciales sur diverses allégations pesant sur l’ancienne Première dame Kim Keon-hee, la mort d’un caporal du Corps des marines en 2023 et les soupçons d’insurrection visant l’ex-président Yoon Suk Yeol. Ces textes avaient été adoptés par l’Assemblée nationale le 11 septembre dernier.En vertu de ces nouvelles dispositions, la durée des enquêtes pourra être prolongée de 30 jours, en plus des deux extensions de même durée prévues initialement. Le nombre de procureurs et d’agents publics mobilisés pourra également être augmenté de plusieurs dizaines. Enfin, les procès pourront être retransmis si la demande est faite par le procureur spécial ou par le prévenu, sauf circonstances particulières.Une fois entérinés par le président Lee Jae Myung, les textes seront promulgués, publiés au Journal officiel et entreront en vigueur immédiatement.