Premier cas de manipulation boursière démantelé

Photo : YONHAP News

Créée en juillet dernier par la Commission des services financiers (FSC), le Service de supervision financière (FSS) et la Korea Exchange (KRX), l’unité conjointe de lutte contre la manipulation boursière a annoncé, aujourd’hui, avoir identifié un important groupe d’investisseurs et de responsables financiers soupçonné d’avoir manipulé les cours depuis début 2024. C'est la première affaire rendue publique depuis la mise en place de cette structure.Le réseau, composé notamment de propriétaires de grands établissements privés, tels que des instituts de formation et des hôpitaux, ainsi que d’anciens et actuels dirigeants d’institutions financières, aurait déjà réalisé des plus-values illicites estimées à 23 milliards de wons. Ils détiendraient encore des actions d’une valeur avoisinant 100 milliards de wons.Les enquêteurs ont mené, aujourd'hui, des perquisitions dans les domiciles et bureaux des personnes impliquées. Pour la première fois dans ce type de dossier, les autorités ont ordonné le gel immédiat des fonds déposés sur leurs comptes bancaires afin de récupérer les bénéfices illégaux.