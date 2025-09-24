Hyundai Motor réalise 65 % de ses ventes sur les marchés développés

Photo : YONHAP News

Selon un rapport de l’agence coréenne NICE Investors Service, intitulé « Coûts et charges d’investissement accrus liés aux droits de douane et capacité de réponse du groupe Hyundai », Hyundai Motor a enregistré l’an dernier 65,1 % de ses ventes sur les marchés développés.Ce chiffre dépasse celui de Toyota (59,2 %), de Volkswagen (49,4 %) et de General Motors (55,6 %), classés parmi les quatre plus grands constructeurs automobiles mondiaux avec le géant sud-coréen.Les économies avancées, parmi lesquelles figurent les États-Unis, le Canada, l’Europe occidentale, la Corée du Sud et le Japon, se distinguent par un prix de vente moyen des véhicules sensiblement plus élevé. Dans ce contexte, un chiffre d’affaires élevé réalisé dans ces régions est considéré comme un indicateur favorable de la capacité financière de l’entreprise.