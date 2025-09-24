60 % des chercheurs étrangers en Corée du Sud sont originaires d’Inde et de Chine

Photo : Getty Images Bank

Selon les données obtenues aujourd’hui auprès du ministère de la Justice par le député Lee Jung Heon du Minjoo, 4 629 étrangers, y compris les cas de double comptabilisation, ont reçu un visa de recherche (E-3) et ont séjourné en Corée du Sud entre 2020 et août 2025. Parmi eux, 60,1 % étaient originaires de l’Inde et de la Chine.Le nombre d’attributions de ce type de visas est passé de 639 en 2020 à 1 059 en 2021, puis à 1 031 en 2022. Il a poursuivi sa tendance à la baisse en 2023 et 2024 avec respectivement 835 et 621 bénéficiaires. De janvier à août de cette année, 444 chercheurs étrangers l'ont obtenu.Le député a souligné la nécessité de diversifier l’origine des compétences, dans un contexte de diminution continue des chercheurs étrangers hautement qualifiés. Il a rappelé que l’obtention du visa E-3 donne accès à des informations sensibles en matière de science et de technologie, ce qui nécessite, selon lui, une réponse adaptée du point de vue de la sécurité.