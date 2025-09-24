Onu : Lee Jae Myung présente sa vision pour la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung s'est exprimé, mardi, pour la première fois à la tribune de l'Organisation des Nations unies, à l'occasion de sa 80e Assemblée générale.Le chef de l'Etat sud-coréen a commencé son discours en déclarant que la Corée du Sud était pleinement revenue sur la scène internationale après avoir surmonté des crises politiques internes. Il a précisé qu'au cours de son histoire, la République de Corée avait su se relever avec une force imbattable chaque fois qu'elle était confrontée à une crise de sa démocratie. Il a également exprimé la volonté de sa nation d'assumer son rôle en tant que puissance mondiale responsable, fidèle aux valeurs de liberté, de droits de l'Homme, d'inclusion et de solidarité défendues par l'Onu.Le président Lee a ensuite présenté la vision de Séoul pour la paix dans la péninsule coréenne. Il a réaffirmé respecter le régime nord-coréen, ne pas chercher à l’absorber et n'avoir aucune intention de se livrer à des actes hostiles. Il a notamment dévoilé son initiative baptisée « END », reprenant les initiales des mots « échanges », « normalisation » et « dénucléarisation », soulignant la volonté du Sud de mettre fin à l'ère d'hostilité et de confrontation dans la péninsule et d'inaugurer une nouvelle ère de coexistence pacifique et de croissance partagée.Concernant la dénucléarisation de Pyongyang, Lee a souligné la nécessité d'une approche réaliste, fondée sur la reconnaissance que cette tâche ardue ne peut être réalisée à court terme. Il a également appelé la communauté internationale à soutenir le plan en trois étapes, qui passe d'abord par un « arrêt » des activités nucléaires et balistiques, puis par un processus de « réduction », et enfin par un « démantèlement ».Enfin, le dirigeant sud-coréen a déclaré que l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) pourrait permettre de s'attaquer à des défis mondiaux, tels que le changement climatique, avant d'insister sur l'importance d'une utilisation responsable de cette technologie.Mercredi, Lee animera un débat public au Conseil de sécurité, dans le cadre de la présidence tournante assurée par Séoul.