Onu : Donald Trump ne mentionne pas la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Donald Trump s'est exprimé, mardi, devant l'Assemblée générale des Nations unies, sans évoquer la question nord-coréenne.Au cours de son premier mandat, le président américain l'avait évoqué à trois reprises à la tribune de l’Onu. En 2017, il avait adopté un ton virulent, qualifiant Kim Jong-un de « Rocket Man » et menaçant de « détruire totalement » le régime. En 2018, année du sommet entre les deux hommes à Singapour, il avait mis en avant sa volonté de résoudre la crise par des voies pacifiques. L’année suivante, malgré l’échec du sommet de Hanoï, il avait souligné que Pyongyang devait se dénucléariser pour réaliser son immense potentiel. En 2020, aucune mention n’avait été faite, témoignant de l’impasse du dialogue nucléaire.Cette année, le locataire de la Maison Blanche a dénoncé la menace nucléaire iranienne, mais pas celle de la Corée du Nord, laissant deviner une certaine prudence au moment où la perspective d’une reprise du dialogue est timidement évoquée.Le dirigeant américain a toutefois mentionné la Corée du Sud en citant les pays avec lesquels son administration avait conclu un accord commercial historique, montrant ainsi qu’il considère l’entente avec Séoul comme l’un des succès de sa politique tarifaire, malgré les difficultés persistantes dans les négociations de suivi.Par ailleurs, selon Reuters, un haut responsable du département d’Etat américain a indiqué mardi qu'aucune rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un n'était prévue. Il a précisé que la politique de Washington à l’égard de Pyongyang restait centrée sur la dénucléarisation complète.