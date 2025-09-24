Réforme gouvernementale : bras de fer entre le Minjoo et le PPP

Photo : YONHAP News

Une réunion s'est tenue hier, à l'Assemblée nationale, entre les directions des groupes parlementaires du Minjoo, le parti présidentiel, et du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l'opposition. L’objectif était de discuter du passage en séance plénière de l’amendement de la loi sur l’organisation gouvernementale, prévoyant notamment la suppression du Parquet. Mais les deux côtés ne sont pas parvenus à un accord.Face aux journalistes, le chef des députés conservateurs a indiqué que son mouvement avait demandé que les textes relatifs à la vie quotidienne des citoyens soient traités en priorité avant les vacances de Chuseok, qui débute le 3 octobre. Le parti au pouvoir, en revanche, insistait pour faire voter en premier lieu la loi visant à réorganiser la structure gouvernementale. Interrogé sur la possibilité de nouvelles discussions, Song Eon-seok a répondu par la négative.L'élu du PPP avait déjà annoncé qu’une obstruction parlementaire serait menée lors de la séance plénière du 25 septembre pour empêcher l’adoption de toute proposition de loi.De son côté, le Minjoo avait déclaré envisager de faire voter, jeudi, 49 textes non controversés, l’amendement à la loi sur l’organisation gouvernementale, la loi sur la création de la Commission de la radiodiffusion, des médias et de la communication, ainsi que la révision de la loi sur l’Assemblée nationale, entre autres.