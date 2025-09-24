Onu : Lee Jae Myung s’entretient avec Antonio Guterres

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré, mardi, le secrétaire général des Nations unies au siège de l'organisation, à New York.Selon le Bureau présidentiel, Lee Jae Myung a affirmé que la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne étaient étroitement liées à celles de l’ensemble de la communauté internationale. Il a ainsi appelé l'Onu à soutenir les efforts pour ouvrir la voie au dialogue et à la coopération, en dépassant les conflits et les oppositions.Antonio Guterres a, pour sa part, déclaré que les Nations unies renforceraient leur solidarité et leur collaboration avec Séoul. En qualifiant les politiques sud-coréennes à l'égard de Pyongyang d'approche sage, il a assuré que l'Onu poursuivrait son soutien.En marge de la 80e Assemblée générale, le chef de l'Etat sud-coréen a également tenu un sommet avec son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, pour approfondir la coopération bilatérale. Il s’est aussi entretenu avec le président tchèque, Petr Pavel, abordant en particulier le développement des échanges touristiques.