Apec : les principaux participants passeront par l’aéroport de Gimhae

Photo : YONHAP News

A l'occasion du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), qui se tiendra fin octobre à Gyeongju, les principaux invités devraient transiter par l’aéroport international de Gimhae, près de Busan, avant de rejoindre le complexe touristique de Bomun. Environ 20 avions présidentiels ou gouvernementaux y sont attendus. L’aéroport de Daegu, également dans le sud-est, servira de site secondaire.Certains chefs d’Etat ou de gouvernement arriveront par avions civils à l’aéroport international d’Incheon et devraient emprunter un vol intérieur ou un KTX, le train à grande vitesse, spécialement affrété pour l’Apec afin de gagner Gyeongju.Pour assurer la fluidité du trafic, les autorités compétentes suivront en temps réel les aéroports et la gestion des aires de stationnement.Pendant l’événement, plus de 20 000 personnes devront être transportées. Pour cela, quelque 300 navettes circuleront sur 25 lignes, avec une fréquence d’une heure, et toutes les 30 minutes aux heures de pointe.