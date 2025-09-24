Procès de Kim Keon-hee : première audience aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district central de Séoul tient aujourd'hui la première audience du procès de Kim Keon-hee, inculpée notamment pour des soupçons de manipulation boursière et de réception de cadeaux de luxe de la part de l’Eglise de l’Unification. C’est la première fois dans l’histoire constitutionnelle du pays qu’une ancienne Première dame est traduite en justice, en même temps que son époux.La compagne de Yoon Suk Yeol devrait comparaître à cette première séance, organisée sans audience préparatoire. Le tribunal a également autorisé les médias à la filmer sur le banc des accusés avant l’ouverture des débats.Les chefs d’accusation retenus par le procureur spécial Min Joong-ki sont : violation de la loi sur les marchés de capitaux, infraction à la loi sur les fonds politiques et trafic d’influence. Kim est soupçonnée d’avoir réalisé d’importantes plus-values en participant à la manipulation du cours de l’action de Deutsch Motors entre 2010 et 2012. Elle se serait aussi impliquée dans la désignation de candidats lors de certaines élections en échange de sondages d’opinion gratuits, réalisés par l’intermédiaire politique Myung Tae-gyun pendant la présidentielle de 2022. Enfin, elle est également accusée d’avoir reçu, par le biais du chaman Geon Jin, de son vrai nom Jeon Seong-bae, des cadeaux de luxe de la secte Moon en contrepartie de son intervention en faveur de divers projets.Le total des bénéfices illicites est estimé à environ 1,03 milliard de wons, soit environ 625 000 euros, somme qui fait l’objet d’une demande de saisie pénale conservatoire.