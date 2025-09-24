Festival international des feux d'artifice de Séoul : sécurité renforcée

Photo : YONHAP News

Le Festival international des feux d'artifice de Séoul 2025 est prévu le 27 septembre, au bord du fleuve Han, du côté du parc de Yeouido. L'événement attirant plus d'un million de spectateurs chaque année, la municipalité installera une cellule de gestion de sécurité en collaboration avec la police, les pompiers, les arrondissements et l'organisateur, le groupe Hanwha. Le nombre d’agents de sécurité sera augmenté de 13 % par rapport à l’an dernier.Une inspection conjointe des sites sera menée la veille et le jour même par la ville, le ministère de l’Intérieur et la police, entre autres. De son côté, Hanwha déploiera des caméras de surveillance par zones pour mesurer en temps réel la densité de la foule, et pour répartir le public en cas de trop forte concentration.Les contrôles contre les vendeurs ambulants, avec une interdiction stricte de l’utilisation de gaz sur les lieux, ont débuté. Des mesures de circulation sont également prévues. Samedi, de 14h à 22h, l’avenue Yeouidong-ro sera totalement fermée, et 19 lignes de bus feront un détour. Concernant le métro, les lignes 5 et 9 circuleront plus fréquemment. La station de Yeouinaru, située au plus près du site de l’événement, pourra être fermée temporairement ou traversée sans arrêt en cas de forte affluence.