Procès de Yoon Suk Yeol pour entrave à l’exercice des fonctions publiques : première audience vendredi

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol se présentera, vendredi, à la première audience de son procès pour entrave à l’exercice des fonctions publiques et obstruction aux droits par abus de pouvoir. Une inculpation distincte de celle d’insurrection, retenue contre l’ancien président de la République par le procureur spécial Cho Eun-seok.Les avocats de l’ex-chef de l’Etat ont annoncé, mardi, que leur client sera présent à l’audience prévue à 10h15. Ils ont rappelé qu’en vertu de la loi sur les procédures pénales, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal lors de l’ouverture d’un procès.Une autre audience, consacrée à l’examen de la demande de mise en liberté sous caution déposée par l’ancien dirigeant, doit se tenir le même jour. Sa présence y est également attendue.A noter que, depuis sa nouvelle mise en détention le 10 juillet, Yoon a refusé de comparaître dix fois d’affilée aux audiences de son procès pour insurrection, ainsi qu’aux convocations de l’équipe d’enquête spéciale, invoquant des problèmes de santé.