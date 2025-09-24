Croissance 2026 : l'OCDE confirme sa prévision pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a confirmé ses prévisions de la croissance sud-coréenne à 1 % en 2025, et à 2,2 % en 2026. Le Bureau présidentiel a attribué la hausse de l'année prochaine aux politiques financières actives du nouveau gouvernement ainsi qu’à la distribution des coupons de consommation.Sa porte-parole a déclaré, hier, que l’OCDE anticipait un ralentissement de l’économie mondiale dès le second semestre de cette année, en raison de la hausse des droits de douane américains et de l'incertitude politique. Alors que les prévisions pour des pays comme les Etats-Unis, le Japon ou encore la Chine ont été revues à la baisse pour l’an prochain, l'organisation a estimé que la Corée du Sud verrait sa reprise s'élargir à la deuxième moitié de l'année et maintenir ce courant jusqu'à 2026.Kang Yu-Jung a expliqué que cette amélioration reflétait l’effet positif des mesures gouvernementales pour remonter le moral des consommateurs, ajoutant que l'exécutif ferait de son mieux afin que la reprise se fasse sentir davantage dans la vie des citoyens.