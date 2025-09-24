Moral des consommateurs : première baisse en six mois

Photo : YONHAP News

Le moral des consommateurs s'est assombri pour la première fois depuis six mois en Corée du Sud. En cause : l'inquiétude liée aux droits de douane américains et le ralentissement du secteur de la construction.Selon les données publiées ce matin par la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) s’est établi à 110,1 points en septembre, soit un recul de 1,3 point par rapport à août. Si le chiffre est supérieur à 100, cela signifie que les attentes des consommateurs sont optimistes. S’il est inférieur, cela signifie qu'ils sont pessimistes.Après avoir chuté de 12,5 points en décembre 2024 lors de la proclamation de la loi martiale, l’indice avait progressé durant cinq mois consécutifs à partir d'avril.Parmi les six composantes, c’est la perspective sur la conjoncture future qui a le plus fortement baissé. Les indices relatifs à la situation économique actuelle, aux perspectives de conditions de vie et aux dépenses de consommation prévues sont également en régression.