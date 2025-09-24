Semaine de 4,5 jours : le comité tripartite débute les discussions

Photo : YONHAP News

Le comité tripartite entre le gouvernement, le patronat et les syndicats a tenu sa première réunion ce matin, pour examiner le projet de la semaine de 4,5 jours. L'objectif est de diminuer la durée de travail en Corée du Sud au niveau moyen de l’OCDE. L'année dernière, les sud-Coréens ont travaillé en moyenne 1 859 heures par an, soit 151 heures de plus que la moyenne de l'organisation internationale.La discussion inclura non seulement les moyens législatifs et institutionnels pour la mise en place du système, mais aussi des mesures pour améliorer la productivité, le taux d’emploi et la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.La Fédération des syndicats coréens (FKTU) et la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) font partie du comité. Côté patronat, la Fédération des employés de Corée (KEF) et la Fédération des petites et moyennes entreprises (Kbiz) y participent.Le ministre de l'Emploi et du Travail a souligné que la réduction du temps de travail effectif est une réponse clé aux défis structurels tels que la faible natalité, le vieillissement de la population et le développement de l’intelligence artificielle. Kim Young-hoon a ajouté qu’il est significatif que les trois parties puissent en débattre ensemble.Au cours des trois prochains mois, des tables rondes sur le terrain ainsi que des débats publics pour établir une feuille de route du projet seront organisés.