Apec : Séoul sollicite le soutien de Washington pour sa réussite

Photo : YONHAP News

La directrice générale des affaires économiques internationales du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a rencontré, hier à Washington, la haute responsable des Etats-Unis auprès du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec).A cette occasion, Kim Ji-hee, a demandé à Casey Mace le soutien de Washington pour le succès du sommet, ainsi que pour l'adoption des documents finaux préparés par la Corée du Sud en tant que pays hôte, tels que ceux consacrés à la coopération en matière d’intelligence artificielle (IA) et la réponse aux évolutions démographiques.La responsable sud-coréenne s'est également entretenu avec Emory Cox, sherpa par intérim du G7 et du G20, afin d’échanger sur les priorités du sommet du G20 qui doit se tenir en novembre prochain en Afrique du Sud. Elle a également appelé à une communication plus étroite entre les deux pays au sujet des grands cadres de coopération économique internationale.