Le Musée national de Corée tire profit de « KPop Demon Hunters »

Photo : YONHAP News

Porté par l’engouement mondial pour le film d’animation « KPop Demon Hunters », le Musée national de Corée voit ses ventes s’envoler. Selon Kim Kyo-heung, président de la commission parlementaire de la culture, des sports et du tourisme, sa boutique de souvenirs a réalisé, en août dernier, un chiffre d’affaires de 5,27 milliards de wons, soit environ 3,2 millions d'euros. Un montant 2,5 fois supérieur à celui de l’an passé.Le député du Minjoo a expliqué qu'avec la popularité croissante des contenus « made in Korea », les produits dérivés connaissent des ruptures de stock, et qu'il est nécessaire d'élargir le magasin et de construire un nouveau musée pour enfants afin d’améliorer l’accueil du public.Cette année, jusqu'en août, l'établissement situé à Yongsan a accueilli 4,33 millions de personnes, soit un bond de 77,5 % sur un an. Sur ce rythme, il pourrait enregistrer 6,5 millions de visiteurs d’ici la fin de l’année. D'après Kim, si cette marque est atteinte, le musée se classerait au troisième rang mondial, derrière le Louvre et le musée du Vatican.Le législateur a déclaré que les goodies des patrimoines sud-coréens renforcent la fierté nationale tout en diffusant la culture traditionnelle à travers le monde. Il a souligné vouloir reproduire cette réussite dans les secteurs de la beauté, de l’alimentation et du divertissement, afin d’accélérer l’avènement d’une ère de la K-Culture à 300 000 milliards de wons.