Procès de Kim Keon-hee : l'ancienne Première dame assiste à la première audience

Photo : YONHAP News

Kim Keon-hee a assisté, cet après-midi au Tribunal du district central de Séoul, à la première audience de son procès pour des soupçons de manipulation boursière et de réception de cadeaux de luxe de la part de l’Eglise de l’Unification.Ses avocats ont rejeté l’ensemble des accusations du procureur spécial. Concernant les soupçons de manipulation du cours de l’action de Deutsch Motors, ils ont rappelé que la justice avait déjà examiné ce dossier à deux reprises et conclu à un non-lieu, ajoutant qu'il était excessif de prendre seulement une période précise d’investissement de l’accusée pour parler de manipulation boursière.Concernant l'accusation de violation de la loi sur le financement politique, la défense a précisé que l’épouse du président destitué Yoon Suk Yeol n’avait reçu que quelques fois, via la messagerie KakaoTalk, les résultats des sondages, réalisé personnellement par Myung Tae-gyun. Elle a ajouté que de nombreux sondages avaient également été menés par l’équipe de campagne électorale à l’époque. Pour rappel, Myung est soupçonné d'avoir fourni ces données gratuitement pendant la présidentielle de 2022 en échange de désignation de candidats lors de certaines élections.Enfin, s’agissant de la secte Moon, soupçonnée de lui avoir adressé une demande illicite, les avocats de l’ex-Première dame ont affirmé qu’elle n’était pas au courant de cette affaire et qu’elle n’avait reçu aucun cadeau.Le tribunal a fixé une nouvelle audience préparatoire à après-demain. A partir du mois d’octobre, les audiences se tiendront tous les mercredis et vendredis.