Lee Jae Myung s’entretient avec les dirigeants italien et polonais à New York

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu, mercredi à New York, des sommets avec la présidente du conseil italien et le président polonais.Lors de sa rencontre avec Giorgia Meloni, Lee Jae Myung a proposé de développer une coopération mutuellement bénéfique, notamment dans l'intelligence artificielle (IA) et la défense. La dirigeante italienne a hautement apprécié le potentiel économique et culturel de la Corée du Sud et a exprimé son souhait de la visiter dans un avenir proche. Elle a également invité son interlocuteur à se rendre dans son pays.Avec Karol Nawrocki, qu’il a félicité pour son investiture récente, le chef de l'Etat sud-coréen a exprimé l'espoir d'intensifier la coopération dans le domaine de la défense. Les deux hommes ont ensuite échangé leur point de vue sur la situation de l'Ukraine et de la péninsule coréenne.Par ailleurs, le sommet prévu entre Lee Jae Myung et Emmanuel Macron n’a pas eu lieu. Dans un communiqué, le Bureau présidentiel sud-coréen a expliqué que la France avait demandé un report en raison d’une urgence liée à des affaires intérieures, ce qui, compte tenu des agendas respectifs, a conduit à l’annulation de la rencontre.