Droits de douane : Washington baisse le taux des automobiles européennes à 15 %

Photo : YONHAP News

L’administration Trump a officiellement abaissé les droits de douane sur les automobiles et les pièces détachées européennes à 15 %, contre 27,5 % initialement. Ces surtaxes s’appliquent rétroactivement à compter du 1er août.Les deux parties avaient publié, le 21 août, un communiqué commun les instaurant. Les Etats-Unis avaient alors exigé de l’Union européenne qu’elle prépare une proposition législative visant à ramener à zéro ses tarifs douaniers sur l'ensemble des biens industriels américains et accorder un accès plus important à son marché pour certains produits agricoles et de la mer. Bruxelles l’avait présentée fin août et Donald Trump avait signé le 5 septembre un décret de mise en œuvre de l’accord commercial. La liste des exemptions ou des réductions tarifaires inclut certains produits pharmaceutiques ainsi que des pièces détachées d'avion.Washington a également baissé les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15 %. Toutefois, l'accord conclu en juillet avec la Corée du Sud n'a pas encore été finalisé en raison des divergences sur les modalités d’investissement de 350 milliards de dollars, proposé par Séoul. Les deux alliés étaient convenus pour un taux de 15 % sur les véhicules sud-coréens mais, à ce stade, un tarif de 25 % est maintenu.Son impact semble limité à court terme, la proportion des voitures sud-coréennes construites aux Etats-Unis étant importante. Mais celles produites en Corée du Sud, ainsi que les pièces détachées, seront désavantagées sur le plan tarifaire.