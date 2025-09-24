Lee Jae Myung rencontre Scott Bessent à New York

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré, mercredi à New York, le secrétaire américain au Trésor pour discuter des négociations tarifaires, actuellement dans l’impasse.Lee Jae Myung a ainsi souligné qu’une coopération étroite entre Séoul et Washington, non seulement sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan économique, était importante et a insisté sur la nécessité de parvenir à de bons accords commerciaux. Il a également exprimé l’espoir que les négociations concernant les investissements sud-coréens de 350 milliards de dollars sur le sol américain avancent dans une direction conforme aux intérêts mutuels, fondé sur la « rationalité commerciale ».De son côté, Scott Bessent a déclaré que l’alliance bilatérale était solide et que les difficultés temporaires pouvaient être surmontées. Il a également rapporté que Donald Trump était conscient de l’importance de la Corée du Sud pour les Etats-Unis. Il a ensuite ajouté avoir bien entendu les propos du président Lee et qu’ils seraient largement discutés en interne par la suite.