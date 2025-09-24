Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Politique

Lee Jae Myung rencontre Scott Bessent à New York

Write: 2025-09-25 09:51:02Update: 2025-09-25 15:53:05

Lee Jae Myung rencontre Scott Bessent à New York

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré, mercredi à New York, le secrétaire américain au Trésor pour discuter des négociations tarifaires, actuellement dans l’impasse.

Lee Jae Myung a ainsi souligné qu’une coopération étroite entre Séoul et Washington, non seulement sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan économique, était importante et a insisté sur la nécessité de parvenir à de bons accords commerciaux. Il a également exprimé l’espoir que les négociations concernant les investissements sud-coréens de 350 milliards de dollars sur le sol américain avancent dans une direction conforme aux intérêts mutuels, fondé sur la « rationalité commerciale ».

De son côté, Scott Bessent a déclaré que l’alliance bilatérale était solide et que les difficultés temporaires pouvaient être surmontées. Il a également rapporté que Donald Trump était conscient de l’importance de la Corée du Sud pour les Etats-Unis. Il a ensuite ajouté avoir bien entendu les propos du président Lee et qu’ils seraient largement discutés en interne par la suite.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >