Le premier vice-ministre des Affaires étrangères reçoit le nouvel ambassadeur indonésien

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre des Affaires étrangères a rencontré, hier, le nouvel ambassadeur d’Indonésie en Corée du Sud. Lors de cet entretien, Park Yoon-joo a exprimé son souhait que les deux pays renforcent leurs échanges et leur coopération dans les domaines politique, économique, sécuritaire ainsi que sur la scène internationale.Park a également proposé de maintenir une communication étroite afin d’assurer le succès du sommet entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), ainsi que du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévus fin octobre. Il a ensuite expliqué les efforts de Séoul pour la paix et la coexistence sur la péninsule coréenne, et demandé le soutien et la coopération de Jakarta.Pour sa part, Cecep Herawan a déclaré qu’il ferait de son mieux pour répondre à la volonté ferme des dirigeants des deux pays de faire progresser davantage leur partenariat stratégique spécial.