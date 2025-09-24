Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Politique

Séoul effectue un nouvel exercice de tirs sur ses îles près de la NLL

Write: 2025-09-25 12:21:57Update: 2025-09-25 13:50:51

Séoul effectue un nouvel exercice de tirs sur ses îles près de la NLL

Photo : YONHAP News

Le Corps des Marines de la Corée du Sud a procédé, hier, à un nouvel exercice de tirs sur ses îles situées à proximité de la ligne de limite du Nord (NLL) en mer Jaune. Plusieurs obusiers automoteurs K-9 ont été mobilisés pour environ 170 obus tirés. 

L’armée a précisé que la manœuvre est organisée régulièrement et a tenu à la qualifier de défensive. Séoul l’avait menée trois ou quatre fois par an jusqu’à 2018, année de signature d'un accord militaire avec Pyongyang, en vertu duquel les deux parties s’étaient engagées à l’arrêter. Mais en juin 2024, l’administration de Yoon Suk Yeol, le prédécesseur de Lee Jae Myung, l’a recommencée après avoir suspendu le traité, en réaction à des provocations du régime de Kim Jong-un, plus précisément les envois de ballons de déchets vers le Sud. 

Dans un discours à l’occasion de la célébration du 80e anniversaire de la libération du joug japonais, Lee Jae Myung a affiché sa volonté de rétablir l’accord de manière progressive. Il a alors été évoqué la possibilité de suspendre l’exercice. Mais ce n’est pas encore le cas.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >