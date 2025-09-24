Séoul effectue un nouvel exercice de tirs sur ses îles près de la NLL

Photo : YONHAP News

Le Corps des Marines de la Corée du Sud a procédé, hier, à un nouvel exercice de tirs sur ses îles situées à proximité de la ligne de limite du Nord (NLL) en mer Jaune. Plusieurs obusiers automoteurs K-9 ont été mobilisés pour environ 170 obus tirés.L’armée a précisé que la manœuvre est organisée régulièrement et a tenu à la qualifier de défensive. Séoul l’avait menée trois ou quatre fois par an jusqu’à 2018, année de signature d'un accord militaire avec Pyongyang, en vertu duquel les deux parties s’étaient engagées à l’arrêter. Mais en juin 2024, l’administration de Yoon Suk Yeol, le prédécesseur de Lee Jae Myung, l’a recommencée après avoir suspendu le traité, en réaction à des provocations du régime de Kim Jong-un, plus précisément les envois de ballons de déchets vers le Sud.Dans un discours à l’occasion de la célébration du 80e anniversaire de la libération du joug japonais, Lee Jae Myung a affiché sa volonté de rétablir l’accord de manière progressive. Il a alors été évoqué la possibilité de suspendre l’exercice. Mais ce n’est pas encore le cas.