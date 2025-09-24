Chung Dong-young réaffirme que les deux Corées sont deux Etats distincts

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a réaffirmé, lors d’une conférence de presse ce matin, que les deux Corées constituaient deux Etats distincts, tout en précisant que cela ne signifiait pas une division permanente.Mentionnant que la majorité de la population sud-coréenne considère la Corée du Nord comme un Etat, Chung Dong-young a souligné que cette reconnaissance reposait sur une approche pragmatique et réaliste, sans pour autant signifier un renoncement à la réunification. Une position qui entre en contradiction avec celle du conseiller à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, qui avait déclaré, mardi à New York, que « Séoul ne soutient ni ne reconnaît la théorie des deux Etats ».A ce sujet, Chung a indiqué qu’au lieu de polémiquer, il était plus important de se concentrer sur des enjeux majeurs, tels que la reprise du dialogue et des échanges, ainsi que l’établissement de relations diplomatiques entre Pyongyang et Washington. Il a également insisté sur l’urgence d’arrêter le programme nucléaire nord-coréen mais qu'il était impossible de résoudre ce problème seulement par des sanctions. Enfin, il a souligné qu’un sommet entre la Corée du Nord et les Etats-Unis constituait une véritable issue.