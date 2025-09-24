Aller au menu Aller à la page

Le taux de suicide atteint son plus haut niveau depuis treize ans en Corée du Sud

Write: 2025-09-25 12:52:32Update: 2025-09-25 14:04:16

Photo : YONHAP News

L’an dernier, la Corée du Sud a enregistré environ 358 000 décès, dont plus de 14 000 liés au suicide. Un niveau inédit depuis 2011. C’est ce que révèlent les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat). 
 
Le cancer demeure la première cause de mortalité (24,8 %), suivi par les maladies cardiaques et la pneumonie. Le suicide s’est maintenu en cinquième position, comme en 2023. Il a atteint 29,1 pour 100 000 habitants, en hausse de 6,6 % sur un an. Ce chiffre est le plus élevé parmi les membres de l'OCDE et 2,4 fois supérieur à la moyenne.

Chez les 10-40 ans, la mort volontaire est la première cause de décès, tandis qu’elle se situe au second chez les quinquagénaires. Le Kostat a souligné que la progression des gestes suicidaires chez les quadragénaires s’explique par des facteurs économiques, psychologiques et physiques.
