Accord commercial Séoul-Washington : le Premier ministre souligne l'importance des visas dans les négociations

Photo : YONHAP News

Dans un entretien publié aujourd’hui par l’agence de presse Bloomberg, le Premier ministre sud-coréen a déclaré que les investissements aux États-Unis resteraient dans l’incertitude tant que la question des visas ne serait pas résolue. Kim Min-seok a indiqué qu'il serait pratiquement impossible de réaliser des avancées significatives sans solution pour les ressortissants sud-coréens.Ce que le chef du gouvernement a évoqué comme « avancées significatives » concernent notamment l’usine de batteries en construction en Géorgie par Hyundai et LG Energy Solution, ainsi que les 350 milliards de dollars promis par Séoul dans l'accord commercial conclu en juillet dernier.A ce sujet, son cabinet a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une menace de suspension des projets, mais de souligner que, tant que le problème des visas perdurerait, les travailleurs sud-coréens et leurs familles hésiteraient fortement à s’installer aux États-Unis.