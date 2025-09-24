GNL : Washington discute avec des entreprises sud-coréennes du projet en Alaska

Photo : YONHAP News

Le secrétaire américain à l’Energie a déclaré, hier lors d’une conférence de presse, que Washington discutait avec des entreprises sud-coréennes de leur participation éventuelle à la construction d’un gazoduc de gaz naturel liquéfié (GNL) en Alaska.Le projet prévoit d’acheminer le gaz extrait du gisement de Prudhoe Bay, à l’extrême nord du 49e Etat américain, par un pipeline de 1 297 km jusqu’à un port libre de glace près d’Anchorage, où il serait liquéfié puis exporté vers l’Asie. Son coût initial est estimé à environ 45 milliards de dollars.Selon Chris Wright, certaines sociétés sud-coréennes envisagent de s’y associer. Posco International a récemment officialisé son intérêt en signant un pré-accord d’importation de gaz liquéfié avec Glenfarne, investisseur privé engagé dans cette initiative aux côtés de la société publique Alaska Gasline Development Corporation (AGDC). Posco E&C, filiale du groupe forte de son expérience dans la construction de terminaux en Corée du Sud et à l’étranger, examine également son implication.