Augmentation du nombre d'étudiants étrangers en Corée du Sud

Le ministère sud-coréen de l’Éducation a annoncé, aujourd’hui, que le pays compte environ 253 000 étudiants étrangers, soit une augmentation de 21,3 % sur un an.Parmi eux, sept sur dix suivent un cursus diplômant. La proportion des inscrits dans un programme universitaire de quatre ans a légèrement reculé, tandis que celle des étudiants en écoles professionnelles a progressé.Selon la répartition par filières, les disciplines scientifiques et techniques sont passées de 21,4 % en 2024 à 23,9 % cette année. Les sciences humaines et sociales, elles, ont diminué de 64,8 à 63,9 %. La Chine demeure le premier pays d’origine avec 30,2 % des effectifs, suivie par le Vietnam, l’Ouzbékistan et la Mongolie.Un responsable du ministère a indiqué que l’objectif fixé pour cette année avait déjà été dépassé et a estimé que l’accueil de 300 000 étudiants d’ici 2027 devrait être atteint sans difficulté.Le phénomène de concentration dans la région de Séoul s’est également atténué. Les effectifs hors capitale, qui étaient d’un peu plus de 92 000 en 2024, se sont élevés à environ 116 000 cette année. Le Chungcheong du Nord a enregistré le bond le plus marqué, avec une progression de 92,1 %.