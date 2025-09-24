Invest Korea Summit : Lee Jae Myung appelle à s'intéresser au marché sud-coréen

Photo : YONHAP News

Le président de la République a participé, hier, au « Invest Korea Summit », tenu à la Bourse de New York. A cette occasion, il a appelé les investisseurs étrangers à s’intéresser davantage au marché sud-coréen.Lee Jae Myung a noté que l’instabilité causée par la confrontation militaire entre les deux Corées conduisait à une sous-évaluation du Sud, et a affirmé qu’il résoudrait de manière décisive ces risques géopolitiques. Il a également expliqué en détail les raisons pour lesquelles il a proposé à Donald Trump un dialogue avec Pyongyang en vue de la dénucléarisation. En outre, soulignant que la puissance militaire de son pays se situait au 5e rang mondial, il a affirmé que la sécurité de la péninsule coréenne ne devait donc pas susciter d’inquiétude particulière.Le chef de l’Etat sud-coréen a également déclaré que Séoul allait entreprendre une vaste réforme structurelle du marché, incluant une révision de la loi du Code de commerce, une réorientation des politiques financières, ainsi qu’un renforcement des sanctions contre la manipulation boursière.Après cinq jours de déplacement aux Etats-Unis pour participer à l’Assemblée générale des Nations unies, Lee a quitté l’aéroport international JFK pour rentrer à Séoul.