Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Politique

Onu : Jeong Eun-kyeong met en avant les politiques de santé mentale en Corée du Sud

Write: 2025-09-26 09:13:51Update: 2025-09-26 09:40:39

Onu : Jeong Eun-kyeong met en avant les politiques de santé mentale en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La ministre de la Santé et des Affaires sociales a participé, jeudi, à la réunion de haut niveau sur la prévention et la gestion des maladies non transmissibles, ainsi que la promotion de la santé mentale et du bien-être. Cet événement s’inscrivait dans le cadre de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Selon le ministère ce matin, Jeong Eun-kyeong y a souligné que les maladies non transmissibles et les problèmes de santé mentale affectaient davantage les groupes vulnérables tels que les personnes à faible revenu et les séniors. Elle a insisté sur le fait que leur résolution nécessitait non seulement des efforts nationaux, mais aussi une coopération internationale.

La ministre a ensuite présenté les exemples des services de soins de santé primaires en Corée du Sud, ainsi que les politiques de promotion de la santé mentale. Elle a également fait savoir que Séoul contribuerait à l’amélioration de l’équité en matière de santé mondiale et au développement durable, à travers un soutien continu par l’aide publique au développement.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >