Onu : Jeong Eun-kyeong met en avant les politiques de santé mentale en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La ministre de la Santé et des Affaires sociales a participé, jeudi, à la réunion de haut niveau sur la prévention et la gestion des maladies non transmissibles, ainsi que la promotion de la santé mentale et du bien-être. Cet événement s’inscrivait dans le cadre de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies.Selon le ministère ce matin, Jeong Eun-kyeong y a souligné que les maladies non transmissibles et les problèmes de santé mentale affectaient davantage les groupes vulnérables tels que les personnes à faible revenu et les séniors. Elle a insisté sur le fait que leur résolution nécessitait non seulement des efforts nationaux, mais aussi une coopération internationale.La ministre a ensuite présenté les exemples des services de soins de santé primaires en Corée du Sud, ainsi que les politiques de promotion de la santé mentale. Elle a également fait savoir que Séoul contribuerait à l’amélioration de l’équité en matière de santé mondiale et au développement durable, à travers un soutien continu par l’aide publique au développement.