Parlement : le PPP s'oppose à la restructuration gouvernementale

Photo : KBS News

Le bras de fer se poursuit à l’Assemblée nationale entre les deux camps rivaux autour du projet de loi sur la restructuration partielle des organismes gouvernementaux. Un amendement voulu par l’administration de Lee Jae Myung et son mouvement, le Minjoo, mais contesté par le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Il vise pour l’essentiel à démanteler le Parquet et à scinder le ministère de l’Economie et des Finances en deux ministères distincts, chargés respectivement de la politique économique et des comptes publics.Hier après-midi, la majorité présidentielle l’a inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière. Une étape précédant sa soumission au vote. La première formation de l’opposition a alors mis en place une nouvelle obstruction parlementaire. Son élu, Park Soo-min, s'est exprimé en premier à la tribune, dénonçant une révision susceptible d’entraîner des conséquences négatives.Toutefois, cette manœuvre sera interrompue aujourd’hui, 24 heures après son début, si les trois cinquièmes des députés votent pour son arrêt, en accord avec le règlement du Parlement. Le texte sera alors soumis au vote. Pour rappel, le Minjoo dispose de la majorité absolue.Trois autres textes polémiques pourraient être adoptés de la même manière d’ici lundi : celui sur la création d’un nouveau régulateur de l’audiovisuel et des télécommunications, la loi sur le Parlement et celui sur l’obligation de soumettre les documents requis par les législateurs ou de se présenter devant eux comme témoins.