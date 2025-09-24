Aller au menu Aller à la page

Un navire nord-coréen franchit la NLL en mer Jaune

Write: 2025-09-26 10:55:21Update: 2025-09-26 11:27:44

Photo : YONHAP News

Un bateau nord-coréen a franchi, ce matin vers 5h, la ligne de limite du Nord (NLL) en mer Jaune, avant de faire demi-tour à la suite des tirs de sommation de l’armée sud-coréenne.

Selon l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), le navire marchand a pénétré jusqu’à 5 km au sud de la frontière maritime intercoréenne pendant environ une heure, au nord-ouest de l’île de Baengnyeong. L’armée sud-coréenne, qui surveillait ses mouvements dès son approche de la NLL, a envoyé plusieurs avertissements par radio, sans effets. Elle a donc tiré des dizaines de coups de sommation.

Le JCS estime qu’il est peu probable que cette incursion ait été intentionnelle. Selon lui, aucun mouvement particulier de l’armée nord-coréenne n’a été observé en lien avec cet incident. Il s'agit de la première pénétration d’un navire nord-coréen au sud de la NLL depuis le 24 octobre 2022.
