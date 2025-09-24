Cho Hyun s’entretient avec ses homologues iranien et australien à New York

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu en tête-à-tête, hier, avec son homologue iranien, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Ils se sont alors engagés à joindre leurs efforts pour développer les relations bilatérales, vieilles de plus de 60 ans.Cho Hyun a proposé d’élargir les fondements de la coopération future en travaillant en plus étroite collaboration dans des domaines tels que les échanges académiques, culturels et humains, mais surtout la K-culture et la K-food, qui séduisent les jeunes Iraniens.Les deux hommes ont également échangé sur les sanctions du Conseil de sécurité contre l’Iran. Pour rappel, l’organe sécuritaire a voté en faveur de leur rétablissement le 19 septembre, en raison des manquements de Téhéran sur son programme nucléaire. La Corée du Sud s’est abstenue, en considération de ses liens avec la République islamique. Hier, Cho a souligné l’importance d’une solution pacifique et diplomatique de la question, via le dialogue et les négociations.Le même jour, le chef de la diplomatie sud-coréenne a également rencontré son homologue australien. Les relations Séoul-Canberra et la situation dans la région ont été au cœur de leur conversation. Cho a exprimé son souhait de poursuivre la coopération bilatérale dans divers secteurs, dont l’armement, et a présenté les efforts de l’administration de Lee Jae Myung pour atténuer les tensions et instaurer la paix dans la péninsule.En retour, Penny Wong a espéré renforcer leur communication stratégique sur les dossiers régionaux, rappelant que la Corée du Sud est l’un des très importants partenaires de l’Australie.