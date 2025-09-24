Choe Son-hui attendue à Pékin demain

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères se rendra à Pékin demain pour un déplacement de quatre jours. C’est ce qu’a annoncé hier le porte-parole de la diplomatie chinoise. L’agence de presse officielle nord-coréenne, la KCNA, a elle aussi relayé l’information.
Ce nouveau déplacement de Choe Son-hui dans la capitale chinoise, après celui début septembre aux côtés de Kim Jong-un, intervient dans un contexte de rétablissement des relations entre les deux pays. Des relations plus ou moins ternies par le rapprochement de Pyongyang avec Moscou.
La cheffe de la diplomatie nord-coréenne s’entretiendra avec son homologue chinois, Wang Yi. Ils doivent échanger sur les mesures à prendre pour concrétiser les engagements pris lors du sommet entre leurs dirigeants, le 4 septembre, ainsi que sur la situation dans la péninsule comme dans la région.
De l’avis d’un universitaire sud-coréen, spécialisé dans les questions nord-coréennes, les deux diplomates doivent également discuter du dossier nucléaire nord-coréen et de la possibilité pour Donald Trump et Kim Jong-un de se retrouver à l’occasion du prochain sommet de l’Apec, prévu à Gyeongju fin octobre. Ils pourraient aussi coordonner la date d’un éventuel voyage de Xi Jinping à Pyongyang.