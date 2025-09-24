Choe Son-hui attendue à Pékin demain

Photo : YONHAP News

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères se rendra à Pékin demain pour un déplacement de quatre jours. C’est ce qu’a annoncé hier le porte-parole de la diplomatie chinoise. L’agence de presse officielle nord-coréenne, la KCNA, a elle aussi relayé l’information.Ce nouveau déplacement de Choe Son-hui dans la capitale chinoise, après celui début septembre aux côtés de Kim Jong-un, intervient dans un contexte de rétablissement des relations entre les deux pays. Des relations plus ou moins ternies par le rapprochement de Pyongyang avec Moscou.La cheffe de la diplomatie nord-coréenne s’entretiendra avec son homologue chinois, Wang Yi. Ils doivent échanger sur les mesures à prendre pour concrétiser les engagements pris lors du sommet entre leurs dirigeants, le 4 septembre, ainsi que sur la situation dans la péninsule comme dans la région.De l’avis d’un universitaire sud-coréen, spécialisé dans les questions nord-coréennes, les deux diplomates doivent également discuter du dossier nucléaire nord-coréen et de la possibilité pour Donald Trump et Kim Jong-un de se retrouver à l’occasion du prochain sommet de l’Apec, prévu à Gyeongju fin octobre. Ils pourraient aussi coordonner la date d’un éventuel voyage de Xi Jinping à Pyongyang.