Yoon Suk Yeol assiste à l'audience de son procès pour abus de pouvoir

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol s’est présenté aujourd’hui à la première audience de son procès sur les accusations d’entrave à l’exercice des fonctions publiques spéciales et d’abus de pouvoir le visant. L’équipe du procureur spécial Cho Eun-suk lui reproche notamment d’avoir porté atteinte aux droits de certains de ses ministres en les écartant du conseil des ministres convoqué avant l’imposition de la loi martiale en décembre. L'ancien président destitué nie en bloc cette accusation.C’est la première fois qu'il était présent à une audience depuis son retour en prison en juillet. Il a refusé à onze reprises de comparaître au tribunal pour un autre procès en lien avec l’instauration du coup de force.Vêtu d'un costume bleu marine foncé, sans cravate, et avec des cheveux blanchis, Yoon a répondu aux questions des juges, d'une voix faible, quasiment inaudible. Il n’a pas souhaité un jugement avec participation citoyenne. La séance a été filmée et retransmise en différé en intégralité. Une chose inédite pour un jugement d’instance inférieure. Avant de la diffuser, il était toutefois nécessaire d'effacer les sons liés aux données personnelles.L'ancien chef de l'Etat a également assisté à l'audience concernant sa mise en liberté sous caution.