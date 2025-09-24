Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Economie

Apec : la NSSC contrôle la centrale nucléaire de Wolsong

Write: 2025-09-26 13:05:08Update: 2025-09-26 14:34:58

Apec : la NSSC contrôle la centrale nucléaire de Wolsong

Photo : YONHAP News

La Commission de sûreté et de sécurité nucléaires (NSSC) a inspecté le système de protection physique de la centrale de Wolsong, située près de Gyeongju, où se tiendra le sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) fin octobre. L'objectif était de vérifier les dispositifs de réponse en cas de menaces terroristes imprévues pendant l'événement.

Tous les trois ans, la Commission procède à une évaluation des risques des installations nucléaires. Sur cette base, la Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) met en place les équipements nécessaires et organise des exercices de protection.

Le président de la NSSC a passé en revue différents scénarios de menace, tels qu’une intrusion, l’apparition de drones illégaux ou encore l’approche de navires non identifiés. Il a aussi contrôlé les mesures de sécurité renforcées pendant le sommet de l’Apec. Choi Won-ho a affirmé qu'une attaque contre une centrale nucléaire pourrait provoquer un accident radiologique grave, appelant ainsi les institutions concernées à maintenir un système de défense sans aucune faille.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >