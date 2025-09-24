Tatouage : adoption d’une loi visant à autoriser la pratique sans formation médicale

Photo : YONHAP News

Tatouer sans formation médicale sera bientôt légal en Corée du Sud. Hier, le Parlement a légiféré sur la qualification des tatoueurs, la gestion de leur salon ou encore les règles d’hygiène à respecter. Une législation visant à permettre à ceux qui obtiennent une licence, après avoir réussi un concours d’Etat, d'exercer. Il leur sera toutefois toujours interdit de détatouer et de tatouer les mineurs sans l’accord de leurs parents. La nouvelle loi entrera en vigueur deux ans après sa promulgation.Depuis 1992, tatouer n’est réservé qu’aux professionnels de la santé après une décision de la Cour suprême définissant le tatouage des sourcils comme un service relevant de la médecine. En 2023, la Cour constitutionnelle, saisie par le syndicat des tatoueurs, avait elle aussi confirmé l’interdiction.Néanmoins, ces artistes réalisent leur performance en cachette laissant craindre des risques d’infections et d’autres complications.