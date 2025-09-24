Donald Trump demande à Séoul de prépayer ses investissement aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Hier, après avoir signé un décret permettant à des investisseurs américains d’acquérir les activités de TikTok aux Etats-Unis, Donald Trump a affirmé que son pays n'avait jamais été traité correctement par les autres, mais que désormais, il s'en sortait bien.Le locataire de la Maison Blanche a indiqué que 950 milliards de dollars d'investissements sur le sol américain sont prévus grâce aux négociations sur les droits de douane, dont 550 milliards venant du Japon et 350 milliards de la Corée du Sud. Selon lui, ces sommes doivent être versées d'avance. Ces propos laissent entendre que ces investissements sont une condition sine qua non pour bénéficier d’une réduction des taxes américaines.De plus, d'après le Wall Street Journal, le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a indiqué que Séoul devrait, à terme, porter son niveau d’investissement au même rang que Tokyo.Pour rappel, Séoul et Washington ont conclu, le 30 juillet, un accord prévoyant d’abaisser les tarifs douaniers réciproques à 15 %, en contrepartie de l’engagement de la Corée du Sud d'investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis. Toutefois, les deux parties n’ont pas encore trouvé d’entente sur les modalités concrètes de mise en œuvre.