Raid en Géorgie : libération imminente du dernier sud-Coréen détenu

Photo : YONHAP News

Le dernier sud-Coréen mis en détention par les autorités américaines lors du raid anti-immigration sur le chantier d'une usine de Hyundai et LG dans l'Etat de Géorgie, devrait bientôt être libéré. Dénommé Lee, il avait choisi de rester sur place car il suit actuellement les procédures nécessaires pour obtenir une résidence permanente aux Etats-Unis.Sa demande de mise en liberté sous caution a été acceptée hier par le tribunal fédéral de l’immigration. Son avocat a annoncé qu'il allait sortir de prison dans les 24 heures, en contrepartie du paiement de la caution.Les experts judiciaires qualifient cette autorisation de rarissime. Pour eux, le juge responsable a rendu sa décision en tenant compte de l’absence de risque de fuite, la famille du détenu vivant aux Etats-Unis.