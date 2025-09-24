Séoul compte ouvrir le marché des changes 24h/24

Photo : YONHAP News

Le gouvernement prévoit d'ouvrir le marché des changes 24h/ 24, et de permettre aux étrangers de trader le won en dehors de la Corée du Sud.Selon le ministère de l'Economie et des Finances, avec le traumatisme de la crise asiatique de 1997, les échanges de wons entre investisseurs étrangers étaient de facto interdits afin d’empêcher la formation d’un marché offshore. Mais cette restriction est désormais considérée comme un obstacle important pour obtenir le statut de marché développé de l'indice MSCI (Morgan Stanley Capital International).Concrètement, les institutions financières étrangères pourront bientôt ouvrir des comptes en won au pays du Matin clair pour gérer directement la monnaie. La Banque de Corée (BOK) mettra en place un nouveau système de règlement fonctionnant 24h/24, permettant des paiements en won même la nuit.Une feuille de route fixant le calendrier et les modalités de ces projets sera établie d’ici la fin de l’année.